Este sau nu Iasul un oras "safe" pentru femei? Dai "share location" cand iesi la plimbare? Sondaj cu 100 de subiecti, rezultate surpriza

"Nu este un oras safe, si nu va fi vreodata. Pentru ca autoritatile nu isi fac treaba asa cum trebuie in acest sens. Nu ma voi simti niciodata safe, pentru ca acest oras este plin de drogati care nu-si dau seama ce fac, si provoaca pericole celor din jur".Ziarul Studentesc a facut un sondaj blit, cu 100 de subiecti, in mare parte femei tinere: "Este sau nu Iasul un oras sigur?" Raspunsurile primite sunt in mod cert cel putin surprinzatoare.48 din 100, macar o data hartuite"Tanara studenta ... citește toată știrea