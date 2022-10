"Esti o minune", expozitie cu obiecte realizate de copiii Fundatiei Hecuba

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in calitate de partener, anunta organizarea expozitiei de arta vizuala ,,ESTI O MINUNE", in perioada 11 - 16 octombrie 2022, la Palatul Culturii din Iasi - Holul Muzeului Stiintei si Tehnicii ,,Stefan Procopiu".Expozitia, al carei organizator este Fundatia HECUBA Iasi - Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate, prezinta lucrari din materiale reciclabile (ziar, carton, sfoara s.a.), realizate de catre beneficiarii Centrului, copii cu ... citeste toata stirea