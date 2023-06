Centrul Militar Zonal Iasi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializata in domeniu a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara, aduce la cunostinta celor interesati ca au inceput inscrierile pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.Ministerul Apararii Nationale continua procesul de recrutare pentru indeplinirea serviciului ... citeste toata stirea