Estimarea Comisiei Nationale de Prognoza: Salariile iesenilor cresc cu 30% pana in 2026. Salariile la Cluj sau Timis vor fi insa mai mari cu 15 si 10% decat la Iasi

Salariul mediu net in judetul Iasi ar putea sari pragul de 5.000 de lei, dar abia peste trei ani, potrivit estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), care a publicat luna trecuta prognoza de toamna 2022.De la un salariu mediu net de 4.424 lei prognozat de CNP pentru anul 2023, salariile din Iasi ar putea ajunge la 4.905 lei in 2024, iar un an mai tarziu la 5.308 lei, ca in anul 2026 sa ajunga la 5.711 lei, conform proiectiei principalilor indicatori economico-sociali in profil ... citeste toata stirea