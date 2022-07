Euro Evi, un cuib de tepari- peste un milion de euro cifra de afaceri si zeci de mii de euro sume restante datorate statului

Euro Evi, firma controlata de clanul Enea din Pascani, inregistreaza un ascendent colosal pe piata nationala de mobiliar. Aflata in insolventa si cu paravan din partea ANAF, catre care are obligatii fiscale restante de 75 mii euro, Euro Evi, prin administratorii Enea Marius si Ionut Badurla, firma deschide cele mai luxoase reprezentante si puncte de lucru in tara. Un imperiu financiar la construirea caruia contribuie dar 13 angajati, potrivit declaratiilor mincinoase depuse de Enea.Patronul ... citeste toata stirea