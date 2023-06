Inovatie in alimentatie, in orasul creativitatii. 12 echipe studentesti se intrec, la Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, intr-o competitie care le poate asigura un loc printre participantii la Concursul International Ecotrophelia Europe 2023, care va avea loc in Germania, in luna octombrie. Un fel de Eurovision al produselor alimentare nou-inventate, Ecotrophelia Romania a atras la Iasi studenti din cinci centre universitare, pregatiti sa-si prezinte produsele ... citeste toata stirea