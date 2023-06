Elastografia hepatica efectuata cu aparatul FibroScan este o metoda rapida, nedureroasa si neiradianta care permite depistarea, cuantificarea si monitorizarea fibrozei (duritatii) hepatice in afectiunile hepatice cronice (ex. steatoza hepatica non-alcoolica si hepatitele cronice virale) prin elastometrie impulsionala.FibroScan este un dispozitiv medical modern si performant folosit in explorarea non-invaziva a ficatului, ca alternativa la punctia-biopsie hepatica, cu o performanta care tinde ... citeste toata stirea