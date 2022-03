Evaluarea psihologica a angajatilor MAI trebuie urgent imbunatatita! De ce ni se sinucid politistii? (P)

O veste trista a cuprins Ministrul Afacerilor Interne. Un tanar de numai 24 de ani, politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, s-a sinucis in Parcul Copou, din Iasi. Este o veste cutremuratoare, ce ascunde o drama a tanarului care a ales sa-si puna capat zilelelor. Cu toate acestea, situatia scoate la iveala cu totul si cu totul alte aspecte. In politie este un adevarat dezastru, peste 40 de politisti s-au sinucis in ultimii ani, prin diferite motive.Datele scot la ... citeste toata stirea