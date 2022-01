Eveniment inedit intr-o locatie din Pacurari. IT-ul, tehnologia blockchain si arta isi dau mana in weekend la Iasi

Iesenii interesati de noile tendinte in lumea artei si asa numitele NFT-urilor (non-fungible token), adica lucrari in format digital, pot participa in acest weekend, pe 22 ianuarie, la o dezbatere la care vor participa specialisti din zona IT, dar si artisti. Evenimentul este organizat la galeria recent inaugurata, ArtEast Gallery, evenimentul fiind realizat in parteneriat cu Asociatia pentru Ospitalitate Culturala (AOC) si FabLab. Evenimentul va avea loc sambata, 22 ianuarie, de la ora 16.00, ... citeste toata stirea