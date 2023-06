Pe 3 si 4 iunie, Domeniul Miclauseni va gazdui un eveniment special dedicat copiilor. In intervalul orar 11:00-19:00, Festivalul copiilor, organizat la Castelul Sturdza din Miclauseni, le ofera oportunitatea de a se bucura de ateliere si activitati captivante. Accesul la eveniment este gratuit pentru copii, in timp ce adultii pot participa pe baza unui bilet in valoare de 10 lei/persoana.Organizatorii au anuntat ca nu este necesara rezervarea in avans pentru a participa la eveniment sau la ... citeste toata stirea