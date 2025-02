Eveniment unic in Romania, organizat de UAIC

La sfarsitul lunii februarie, Iasul va fi gazda celei de-a doua editii a programului "Go Digital in Law - Winter School" si a celei de-a opta editii a Conferintei Internationale "Perspective juridice asupra internetului" (COPEJI 8.0). Evenimentul, organizat de Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi unic, in tara, reuneste peste 100 de participanti si 10 universitati partenere din Europa.Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi anunta ... citește toată știrea