Eveniment unicat in Parcul Expozitiei

Iesenii sunt inivitati in acest week-end la "Iasul in bucate", targ al producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-EstSambata, 9 iulie, si duminica, 10 iulie, intre orele 10.00 si 21.00, iesenii sunt invitati in Parcul Expozitiei la Targul Producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est"Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane", eveniment organizat de Primaria Iasi, Academia Romana - Filiala Iasi si Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Iasi.Evenimentul, unicat in zona ... citeste toata stirea