Nostalgicii, melomanii, iubitorii de natura si cei care iubesc sunetul motoarelor turate au cu totii de unde alege.Weekendul 9 - 10 septembrie va fi unul cum rar a mai avut Iasul, plin cu evenimente pe toate gusturile si, mai ales, pentru toate buzunarele. DISKOteka Festival aduce in Parcul Palas Mall artisti romani si internationali care in anii '80 si '90 se auzeau pe frecventele tuturor posturilor de radio, Raliul Iasului aliniaza bolizii la linia de start, in comuna Cucuteni se va asculta ... citeste toata stirea