Evghenia Lopata, Cernauti: "Nu a existat niciodata asemanare intre Ucraina si Rusia. Mereu a fost o relatie prizonier-calau"

Evghenia Lopata s-a nascut in 1994, la Cernauti, regiunea Cernauti (Ucraina). A studiat la Cernauti, la Graz si la Berlin, avand o diploma de licenta in limba si literatura germana si un masterat in economie. Este manager cultural, curatoarea Festivalului International de Poezie Meridian din Cernauti si, din 2013, redactor-sef al Editurii Meridian din Cernauti. Tanara ucraineanca este traducatoare din limbile germana si ucraineana, moderatoare de evenimente literare si este organizatoarea unor ... citeste toata stirea