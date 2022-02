Evolutia pandemiei, analizata de managerul unui spital din prima linie a luptei cu COVID-19. Vestile sunt bune

Potrivit datelor oferite de autoritati, in ultimele zile numarul externarilor persoanelor care au trecut prin boala COVID-19 s-a dublat fata de cel al internarilor. Vesti bune din partea medicilor care sa afla in prima linie in lupta impotriva virusului Sars-COV-2. Conducerea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a subliniat ca numarul infectarilor intra pe un trend descendent. Ceea ce inseamna ca varful valului cinci a fost atins. "Asa cum am preconizat, de la debutul acestei saptamani a ... citeste toata stirea