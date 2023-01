Evolutie favorabila pentru tanarul cu piciorul taiat de tren si replantat la Spitalul de Copii

Adolescentul in varsta de 15 ani care a fost lovit de tren zilele trecute in gara din Vatra Dornei are o evolutie favorabila, conform medicilor care i-au replantat gamba stanga. "Pacientul de 15 ani care a suferit o amputatie de gamba stanga are o evolutie favorabila. In cursul diminetii de azi (n.red. joi) a fost admis in Blocul Operator pentru reevaluarea chirurgicala a membrului replantat si continuarea interventiilor de reconstructie. Evolutia locala si generala este favorabila", a precizat ... citeste toata stirea