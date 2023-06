Olimpicii si excelenta in educatie, cartea de vizita a Colegiului National "Emil Racovita" din Iasi, au fost rasplatite intr-un cadru festiv. In acest an scolar, aproape o treime dintre elevii liceului a obtinut premii si mentiuni la etapele judetene ale olimpiadelor scolare. Alti 91 elevi s-au calificat la etapele nationale, iar trei elevi au fost selectati in loturile largite la Matermatica si Informatica.La etapele nationale s-au calificat 91 de elevi, dintre care 24 sunt olimpici ... citeste toata stirea