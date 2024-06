Excelenta educationala la Iasi. Au inceput inscrierile la CJEX

La Iasi, Centrul Judetean de Excelenta (CJEX) continua sa inspire si sa sustina tinerii cu potential exceptional. Infiintat prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii in noiembrie 2020, CJEX isi va deschide portile si in anul scolar 2024-2025, oferind o platforma de educatie extrascolara de elita, sub coordonarea metodologica a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi. Inscrierile deja au inceput, iar viitorii aspiranti sunt asteptati pana pe 30 iunie.Scopul principal al CJEX este de a ... citește toată știrea