EXCLUSIV - Ancheta dublei crime: un fiasco? Un nou suspect, dar nu se stie cine-i!

Ancheta politistilor si procurorilor ieseni in cazul crimei duble din Moara de Foc aluneca incet spre un mare fiasco. Rezultatele criminalistice venite de la Bucuresti privind urmele AND de pe mai multe haine au bagat in ceata politia si procurorii ieseni care ancheteaza moartea lui Youssef Ajniyah si a Vanessei Burlacu. Se pare ca a fost gasit un profil nou de ADN pe un obiect vestimentar. Adica un suspect nou. Totusi, principalul suspect din prezent va mai sta 30 de zile in arest. El a ... citeste toata stirea