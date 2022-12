EXCLUSIV AUDIO Pr. Calistrat, inregistrat amenintand: "iti busesc doua capace(...) esti o vagaboanda tupeista!"

"Ziarul de Iasi" a intrat in posesia unor noi inregistrari in care preotul Calistrat Chifan are un limbaj suburban, tipa si le jigneste pe cele doua enoriase pe care le-a agresat in curtea manastirii Vladiceni. Pe una dintre ele o si impinge, iar intrebat fiind cu ce drept face asta, preotul raspunde "cu dreptul ca esti tupeista".FOTO: Parintele Calistrat si enoriasa pe care o amenintaEvenimentele s-au petrecut pe data de 31 august, in curtea Manastirii Vladiceni, dar in alta zona fata de ... citeste toata stirea