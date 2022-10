EXCLUSIV: Cine sunt barbatul si tanara care au jefuit in urma cu doua zile o sala de jocuri din Iasi (UPDATE)

"Ziarul de Iasi" a aflat in exclusivitate numele celor doua persoane care au jefuit cu ajutorul unui pistol cu electrosocuri o sala de jocuri de noroc din municipiul Iasi. Este vorba despre Gabriel Constantin Parpale si Raluca Smaranda Nechifor. Ei au fost retinuti azi noapte si in cursul zilei de astazi vor fi adusi in fata judecatorilor in vederea emiterii unui mandate de arestare pentru 30 de zile. Cei doi au furat de la sala de jocuri suma de 35.000 de lei.UPDATE:Cele doua persoane ... citeste toata stirea