EXCLUSIV Comisar de politie lovit cu capul in gura intr-un parc de joaca din Iasi. Politia cauta un individ

Agresiunea a avut loc aseara, in jurul orei 21, in parcul de pe strada Esepes Voda, din Tudor Vladimirescu. Comisarul de politie de la Sectia 5 Bularga se afla in parcul din centrul Iasului impreuna cu sotia si copilul.In acelasi parc se mai aflau cativa barbati care se "antrenau" la niste dispozitive de forta, instalate de catre Primaria Iasi in parcul de joaca, pentru stimularea activitatii sportive. La un moment dat, unul dintre barbati a venit la cei doi soti si i-au reprosat ca fiul lor ... citeste toata stirea