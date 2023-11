Zilele acestea are loc la Spitalul CF Iasi un concurs pentru ocuparea functiei de manager care ridica mai multe semne de intrebare. "Ziarul de Iasi" a consultat surse din domeniul medical, din zona UMF, chiar si de la Ministerul Transporturilor, si nimeni nu intelege de ce actualul manager interimar, dr. Cristina Mitrofan (FOTO), a fortat organizarea concursului. Mai ales in contextul in care mai este nevoie doar de semnatura ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru ca unitatea ... citeste toata stirea