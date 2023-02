EXCLUSIV - Denuntatorul din flagrantul de la Rediu este un personaj cunoscut. A stat dupa gratii tot pentru mita. Atunci insa a luat, nu a dat

Turnura pe cat de surprinzatoare pe atat de hilara in cazul functionarei de le Primaria Rediu care a fost prinsa in flagrant luand mita acum trei zile. Cel care a "turnat" la DNA functionara ce i-a pretins mita este un fost angajat al Fiscului, si, culmea, a fost la randul lui prins in flagrant de mita in urma cu zece ani. Si, inca si mai neverosimil, de catre aceeasi institutie: Directia Generala Anticoruptie (DGA) Iasi. Cazul sau este, de altfel, unul foarte cunoscut iesenilor: Ziarul de Iasi ... citeste toata stirea