EXCLUSIV: El este "pistolarul" cautat de toata politia din Iasi - FOTO

Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona cervicala, iar atacatorul este cautat de politisti.Individul cautat de forte impresionante de politie se numeste Alin Alexandru Plop si are 30 de ani. Acesta locuieste in apropiere de victima sa, in cartierul Alexandru. Politistii cauta un Autoturism Audi A5 (vezi foto).Surse din politie au declarat pentru ZDI ca cel mai probabil suspectul a fugit din Iasi, el fiind cautat si in judetele invecinate. ... citeste toata stirea