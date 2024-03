EXCLUSIV Fiul latifundiarului Ion Zapodeanu a fost retinut de Crima Organizata pentru ca ar fi vandut droguri FOTO/VIDEO

Tanarul a stat 24 de ore in spatele gratiilor dupa ce ar fi vandut droguri ocazional mai multor tineri. Acesta ar fi facut parte dintr-o retea de traficanti de droguri sintetice denumite "cristal"."La data de 21 martie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi, au pus in aplicare 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in ... citește toată știrea