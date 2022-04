EXCLUSIV Fost politist, patronul "La Cumatru" a fost prins beat crita prin Barnova (UPDATE)

Virgil Carp a fost, culmea, politist la rutiera, apoi la una din sectiile din municipiul Iasi. Apoi s-a pensionat si a preluat restaurantul "La Cumatru" din zona Bucium, in apropiere de Spitalul de Psihiatrie Socola.COMUNICAT IPJ Iasi:La data de 17 aprilie ac, in jurul orei 06.00, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca un auto a acrosat gardul unei locuinte, iar apoi un stalp din beton. Ajunsi la fata locului, politistii nu au gasit nicio persoana in autoturism, insa martorii au ... citeste toata stirea