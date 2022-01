EXCLUSIV: Inca un interlop din clanul Tanase a fost ridicat. Anderson Tanase, bagat dupa gratii (FOTO)

Astazi (23 ianuarie), in urma unei perchezitii realizate de catre BCCO Iasi si DIICOT Iasi, Anderson Tanase a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind introdus in arest.Acesta este fiul lui Belgian Tanase, un interlop notoriu din Iasi, frate cu seful clanului - Cosmos Tanase. Anderson a fost bagat dupa gratii in urma unui dosar de trafic de persoane instrumentat de catre autoritatile mentionate mai sus. Interlopul este acuzat ca a racolat si ... citeste toata stirea