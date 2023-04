Kathleen Ann Kavalec este ambasadoarea Statelor Unite in Romania incepand din luna februarie. Pana anul trecut a condus Misiunea OSCE in Bosnia si Hertegovina. A indeplinit misiuni diplomatice in Rusia, Ucraina, Romania si Brazilia, in tara noastra fiind atasat cultural in perioada 2005-2008. Alaturi de romana, celelalte limbi straine pe care le vorbeste sunt franceza, spaniola, portugheza si rusa. Luni, la sosirea in Iasi, a avut amabilitatea sa acorde un interviu pentru "Ziarul de Iasi". ... citeste toata stirea