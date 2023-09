Politistii din Iasi sunt in alerta maxima dupa un jaf ca in filmele americane care a avut loc la inceputul saptamanii intr-un apartament dintr-un imobil din municipiul Iasi. Zile intregi, politistii au pastrat tacerea in acest caz pentru a prinde mai usor faptasii, care sunt multi la numar: nu mai putin de opt hoti cu cagule pe cap si inarmati cu arme albe."Atacul" a avut loc luni spre marti noapte, in toiul unei petreceri aniversare, intr-un apartament situat pe Aleea Tudor Neculai, artera ... citeste toata stirea