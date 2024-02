EXCLUSIV - Lista candidatilor-favoriti ai PNL pentru viitorul CL. Unii actuali consilieri nu sunt luati in calcul. Pierde Chirica iar majoritatea?

Partidele locale au intrat in febra desemnarii candidatilor la alegerile locale. "Ziarul de Iasi" a obtinut o prima lista de favoriti in cazul propunerilor PNL pentru Consiliul Local (CL) Iasi. Din actuala garnitura, lipsesc doi consilieri, ceea ce ar putea duce (din nou) la o eventuala pierdere a majoritatii existente.Pe lista obtinuta pe surse de ZDI se regasesc 13 nume: in prezent, liberalii au 11 consilieri locali. Cei doi alesi actuali care nu sunt luati in calcul sunt, conform surselor ... citește toată știrea