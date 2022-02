EXCLUSIV Probe ADN. Sangele suspectului a fost gasit la locul dublei crime din cartierul Roua!

"Au fost trimise la Bucuresti mai multe seturi de ramasite de imbracaminte. Au fost descoperite urme de sange apartinand lui Ahmed Sami el Bourkadi, la locul faptei", ne-au precizat surse apropiate anchetei.Sah mat in cazul crimei duble din vila de pe Moara de Vant! La locul crimei, expertii criminalisti au gasit pete de sange apartinand principalului suspect, Ahmed Sami el Bourkadi. Acest lucru il plaseaza pe tanar la locul faptei: el a negat in permanenta ca a mai intrat in casa groazei ... citeste toata stirea