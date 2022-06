EXCLUSIV Record la Aeroportul Iasi: peste 150 de mii de calatori in luna mai

Luna trecuta a fost cea mai aglomerata din istoria aerogarii ieseneRecord dupa record la Aeroportul International Iasi. Luna trecuta, cifrele de trafic au depasit pentru prima data in istoria aerogarii iesene nivelul de 150 de mii de pasageri, dupa cum am aflat de la directorul general Romeo Vatra. In mai 2019, 111 mii de calatori au trecut prin aerogara ieseana. Precedentul record, atins inainte de pandemie, fusese stabilit in august 2018, cand aproape 143 de mii de oameni au tranzitat ... citeste toata stirea