(EXCLUSIV) Socant: Soferita care a ucis patru oameni avea 148 km/h la intrarea in curba! (VIDEO)

Viteza cu care soferita bauta a omorat cei patru muncitori de la Citadin, in curba de la AMRS era foarte mare. Expertii din dosarul tragediei care a avut loc in urma cu o luna, au aproximat ca viteza cu care Adina Iuliana Ghervase era prea mare pentru a intra in curba. Curios, ieri, judecatorii au amanat pentru astazi o decizie privind prelungirea arestului femeii.Expertii au stabilit ca Adina Iuliana Ghervase, in varsta de 39 de ani, circula cu o viteza foarte mare in momentul in care a ... citeste toata stirea