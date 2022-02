EXCLUSIV Spargere la Alpha Bank Gara. Hotii si-au facut drum spre seif FOTO UPDATE

Politistii de Investigatii din Iasi sunt in alerta dupa ce o banca din Gara a fost sparta vineri spre sambata noapte. Culmea, alarma a fost data la ora 4 dimineata sambata, atunci cand sistemele au pornit.UPDATESuspectul este un tanar de 24 de ani din judetul Vaslui.UPDATEPolitistii au un suspect al tentativei de jaf. Acesta este audiat in prezent. Surse judiciare ne-au precizat ca ar fi vorba despre hotul care a spart alte cateva farmacii din zona Garii, furturi detaliate in ... citeste toata stirea