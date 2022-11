EXCLUSIV Spitalul "Sf. Spiridon", pus la plata de CJAS in cazul sefei de sectie care si-a internat parintii cu anii. Ce a descoperit corpul de control?

"Ziarul de Iasi" a reusit sa obtina concluziile din cadrul anchetei desfasurate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS) in cazul medicului iesean Laura Gheuca-Solovastru, care si-a tinut parintii internati in spital in ultimii ani.Raportul arata clar ca bugetul spitalului a fost prejudiciat, ca motivele pentru internare nu se justificau din documentele medicale existente si ca afectiunile pacientilor trebuiau tratate in cu totul alte clinici, nu la Dermatologie.Durata medie ... citeste toata stirea