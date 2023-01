EXCLUSIV Un cunoscut inginer de la RAR Iasi a murit ieri intr-un accident in Roman. Cine este acesta FOTO

Iulian Rusan era inginer de multi ani la Registrul Auto Roman din Iasi. In varsta de 54 de ani, acesta se afla in concediu. Ieri, inginerul era la volanul masinii alaturi de socrul sau si se indreptau spre intrarea in municipiul Roman dinspre Suceava.Autoturismul lor a intrat frontal intr-un altul, iar Iulian Rusan si socrul sau au murit. Ieri, angajatii de la RAR erau socati de moartea colegului lor, care lucra de multi ani in institutie. "La data de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 15:40, ... citeste toata stirea