Una dintre ele are 16 ani iar politistii suspecteaza ca lista de fete abuzate este lunga. Fotograful se numeste Cosmin Petronel Diaconescu si are un studio foto in Iasi. Acesta are anunturi pe Internet cu sedinte foto. Una dintre modelele pipaite pe sani de catre fotograf a mers direct la politie dupa sedinta foto apoi politistii au descoperit si alte victime.Individul locuieste intr-un apartament din Iasi insa are o casa si la Rediu. Politistii l-au gasit la Rediu si l-au retinut, apoi ... citeste toata stirea