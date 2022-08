EXCLUSIV - Un iesean si-a gasit masina cu geamurile sparte cu un pistol - FOTO

Un iesean si-a gasit masina cu geamurile sparte cu un pistol. Masina este marca Jeep iar faptul a avut loc in noaptea de 14 spre 15 august.De altfel, autoturismul este nou nout. Ulterior, pe una dintre portiere a aparut si o zgaraietura. In interiorul autovehiculului, proprietarul a gasit si o bila din fier, semn ca geamurile au fost sparte cu un pistol cu bile. Proprietarul a mers la Politie unde a declarat ca nu stie cine ar fi facut asta iar in acest sens a fost deschis un dosar penal ... citeste toata stirea