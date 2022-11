Exemplu concret din Miroslava - Cat de eficiente sunt panourile solare montate pe propriile locuinte? Sfaturile unui prosumator

"Ziarul de Iasi" a consultat o persoana care locuieste in Miroslava si in primavara si-a instalat un sistem de panouri solare. Barbatul ne-a dat detalii concrete despre investitie, consum si perioada in care se amortizeaza. In plus, a oferit si cateva sfaturi practice celor care sunt interesati sa apeleze la surse alternative de productie a energiei electrice.Odata cu cresterea preturilor la energia electrica, tot mai multi ieseni isi instaleaza panouri solare, in incercarea de a reduce ... citeste toata stirea