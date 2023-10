In data de 18.10.2023, incepand cu ora 10:00, se va desfasura un exercitiu de evacuare in caz de incendiu in cadrul cladirii Moldova Center, din centrul orasului.Exercitiul se realizeaza sub supravegherea ISUJ Iasi si implica declansarea unei alarme de incendiu si anuntarea prin 112 a Serviciului de Pompieri Iasi. Timp de cateva minute, este posibil ca alarma cladirii sa se auda in vecinatatea imediata, aproape de Moldova Center.Reprezentantii ISUJ Iasi vor interveni cu masini si ... citeste toata stirea