Exista un sezon ideal pentru interventiile chirurgicale din sfera ORL? (P)

Una dintre intrebarile des intalnite in cabinetul de consultatii ORLeste:Exista un sezon ideal pentru realizarea interventiilor chirurgicale?Raspunsul este NU.Nu este un sezon anume care sa scada timpul de recuperare in post operator sau sa diminueze riscul de complicatii.Fiecare anotimp vine cu avantaje si dezavantaje:Primavara este sezonul alergiilor si in care este prezent vantul. De asemenea, variatiile de temperatura a aerului zi - noapte pot irita mucoasa nazala si faringiana. ... citește toată știrea