Exodul medicilor de familie si pacientii nimanui

Finantarea noastra este foarte proasta si ati vazut ca tot vorbim despre cresterea finantarii, pentru ca sunt foarte putine fonduri, comparativ cu ce se intampla in restul tarilor europene si comparativ cu ce se intampla in sistemul bugetar. Asta si duce la un dezechilibru, fiind unul dintre motivele pentru care nu prea mai vin medicii tineri in asistenta primara. Asta deoarece ajung sa aiba, ca rezidenti de medicina de familie, salarii mai mari decat banii cu care raman cand devin specialisti ... citeste toata stirea