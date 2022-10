Experiment cu autobuzul 46 prin oras: mai rapid sau mai incet decat o masina?

Consilierul local Iulian Husanu a facut vineri un experiment in cautarea unui raspuns legat de traficul auto: cum este mai convenabil sa te deplasezi prin oras? Cu masina personala sau cu autobuzul?Experimentul l-a facut pe traseul Centru-Tatarasi. Concluzia lui a fost ca mersul cu autobuzul economiseste timp, dar se aplica numai celor care locuiesc in zonele centrale. Iesenii care vin din zone limitrofe, gen Bucium sau Valea Adanca au de stat in jur de 40-60 de minute pentru a intra in oras. ... citeste toata stirea