"Experimentele si balbaiala actualului ministru al Educatiei se vor plati foarte scump, in timp"

Structura anului scolar 2022-2023 a fost publicata in Monitorul Oficial. Scoala incepe pe 5 septembrie 2022, este organizata pe 5 "module de invatare" si are 5 vacante. Anul scolar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani, dar este la fel de scurt ca cel actual. "Scoala altfel" si "Saptamana verde" au loc in perioada 27 februarie- 16 iunie 2023, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare.Scolile vor decide cand anume vor avea loc aceste doua perioade. Spre deosebire de anii trecuti, ... citeste toata stirea