Explozia de gaz din bloc: cea mai grava victima are arsuri pe 90% din suprafata. Adusa la Iasi cu ambulanta

Una dintre victimele exploziei din Suceava a fost transferata in cursul zilei de luni la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi. Este vorba despre un barbat in varsta de 61 de ani care a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala. Desi initial s-a luat in considerare transferul cu elicopterul SMURD, din cauza conditiilor meteo transferul s-a facut cu o ambulanta."Este o arsura produsa prin explozie, pacientul a fost transferat de la Suceava cu ambulanta, era intubat, sedat, ventilat mecanic. ... citeste toata stirea