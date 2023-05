Prima sesiune de inscrieri in programul Casa Verde pentru finantarea de sisteme fotovoltaice, cea dedicata Regiunii de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov s-a incheiat in primele noua minute de la deschiderea aplicatiei electronice de pe siteul www.afm.ro. In mod normal, fiecare regiune va avea trei zile la dispozitie in care cei care doresc sa primeasca subventii pentru montarea de panouri solare o pot face. Solicitantii din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est vor trebui sa isi deschida aplicatia la ... citeste toata stirea