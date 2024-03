Explozie a pietei de birouri la Iasi: cea mai mare crestere din tara. Risc mare la orizont, plus o schimbare majora in piata

Iasul va inregistra in 2024 cea mai mare crestere a stocului de birouri moderne din Romania, potrivit unui raport intocmit de Cushman & Wakefield Echinox, unul dintre liderii in consultanta imobiliara, care a comparat evolutia pe piata imobiliara de birouri in cele mai mari patru municipii din Romania (Cluj, Iasi, Timisoara si Brasov). 81.000 de metri patrati de spatii de birou in cladiri moderne urmeaza sa se inaugureze in capitala Regiunii Nord-Est in acest an, odata cu lansarea oficiala a ... citește toată știrea