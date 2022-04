Explozie de autorizatii de construire, in judetul Iasi

Primariile din mediul rural, in special cele din apropierea municipiului Iasi, elibereaza, an de an, sute de autorizatii de construire. Statisticile arata ca, doar in acest an, numarul solicitarilor pentru ridicarea de cladiri rezidentiale a crescut cu peste 25% fata de anul 2021. Unul dintre factorii care au contribuit la cresterea numarului de autorizatii pentru construire de locuinte se datoreaza faptului ca multe persoane care lucrau in strainatate s-au intors in tara.In ultimii ani, ... citeste toata stirea