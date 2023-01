Explozie de cazuri: gripa, Covid si alte infectii virale au umplut spitalele din Iasi

Judetul Iasi se confrunta in aceasta perioada cu o explozie a numarului de persoane diagnosticate cu infectii respiratorii care au nevoie de spitalizare, fiind in continua crestere si numarul cazurilor de gripa.Trendul este unul ascendent la nivel national, urmand ca in cursul zilei de astazi, joi, 5 ianuarie, Ministerul Sanatatii sa declare oficial epidemia de gripa, fiind a treia saptamana consecutiva de crestere a cazurilor.In perioada 26 decembrie - 1 ianuarie, in Iasi au fost depistate ... citeste toata stirea